Cinegrafista da Record faz cirurgia e já consegue andar

Boletim médico do Hospital Israelita Albert Einstein, onde o paciente está internado, informa que Moura continua em um quarto normal e já consegue andar. A unidade ressaltou que o cinegrafista "não possui nenhuma sequela neurológica e seu quadro geral de saúde é considerado bom". Ainda não há previsão de alta.

A aeronave com Moura e com o piloto Rafael Delgado Sobrinho, de 45 anos, caiu por volta das 7h20 na pista de grama do Jockey Club, na zona sul da capital paulista. Sobrinho morreu no acidente e Moura foi vítima de politraumatismo.