Cinegrafista da TV Record passa por nova cirurgia O cinegrafista da TV Record Alexandre Silva de Moura, que ficou ferido após a queda do helicóptero da emissora, no último dia 10, na zona sul de São Paulo, foi submetido hoje a uma nova cirurgia. De acordo com o Hospital Albert Einstein, onde o paciente está internado, Moura passou por uma traqueostomia, procedimento cirúrgico no pescoço que estabelece um orifício artificial na traqueia, para retirá-lo do coma induzido nos próximos dias.