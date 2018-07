Moura teve politraumatismo e passou por uma operação de reconstrução da coluna lombar. O hospital já havia informado anteriormente que o cinegrafista não apresenta nenhum déficit neurológico em razão do acidente.

A aeronave com Moura e com o piloto Rafael Delgado Sobrinho, de 45 anos, caiu na pista de grama do Jockey Club, na zona sul. Sobrinho morreu no acidente e Moura foi vítima de politraumatismo.