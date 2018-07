Cinegrafista foi atingido por rojão de vara, diz polícia

Peritos do Esquadrão Antibomba recolheram nesta sexta-feira, 7, no local em que Andrade foi atingido dois fragmentos de plástico preto que afirmam serem parte do artefato que feriu o jornalista. Os peritos fizeram um teste acionando rojões de vara e estas explosões causaram efeito visual idêntico ao que mostram as imagens registradas no momento em que o cinegrafista foi atingido. Esse tipo de artefato é vendido livremente, mas seu uso em local público depende de autorização prévia de autoridade competente, como os Bombeiros.

Durante os protestos que começaram em junho passado, tem sido comum o uso desse tipo de rojão, segundo a polícia. Ontem mesmo, antes da explosão que feriu Andrade, pelo menos um outro artefato idêntico já havia sido acionado no saguão da estação ferroviária Central do Brasil.

O autor da explosão que feriu o cinegrafista ainda não foi identificado, e a polícia pede que testemunhas do episódio prestem informações, ainda que de forma anônima. Se identificado, o autor será indiciado pelos crimes de explosão e tentativa de homicídio. Este último agravado pelo uso de explosivo.