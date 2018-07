Cinegrafista morto em manifestação é homenageado no RJ Cinegrafistas e fotógrafos que fazem plantão em frente à 17ª DP (São Cristóvão, Rio) realizaram, no início da manhã desta terça-feira, 11, uma homenagem ao colega Santiago Andrade, da TV Bandeirantes, atingido na cabeça por um rojão durante manifestação no centro do Rio, na última quinta-feira, 6, e que teve morte cerebral declarada ontem, 10, de manhã. Os profissionais de imprensa colocaram suas câmeras no chão e, de mãos dadas, rezaram um Pai Nosso. A homenagem a Andrade, que será sepultado hoje em horário e local ainda não divulgados no Rio, foi encerrada com uma salva de palmas.