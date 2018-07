Cinegrafista sofre acidente em teste de trem em SP Sem a participação do governador Geraldo Alckmin, que havia confirmado presença, o governo estadual realizou na manhã desta sexta-feira, 10, uma viagem teste do primeiro trem que vai operar no monotrilho da Linha 15-Prata. Com a presença de muitos jornalistas, o evento foi marcado por alguns improvisos e incidentes.