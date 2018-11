Cinemark-RJ não poderá exigir boleto para meia-entrada A rede de cinema Cinemark Brasil não poderá mais exigir a apresentação de boleto bancário na hora de vender a meia-entrada para estudantes na cidade do Rio de Janeiro. A determinação dada pela 1ª Vara Empresarial da Capital garante a meia-entrada apenas com a apresentação da carteira de estudante, sem necessidade de outros documentos. Segundo o Ministério Público Estadual, ao exigir o comprovante, a rede de cinema dificulta o direito do estudante de pagar meia-entrada.