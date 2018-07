Cinemas viram salas de debate e transmissão ao vivo

Na sessão alternativa, o público, os serviços e o preço do ingresso também são diferenciados. Dependendo da sala, é possível tomar cerveja assistindo a uma partida de futebol. Ou ficar de pé durante todo o show de rock sem ser incomodado pelo "vizinho de poltrona". As vantagens têm seu preço. Para assistir à apresentação dos Los Hermanos no escurinho do cinema, será preciso desembolsar R$ 60.

O empresário da banda, Simon Fuller, diz que a ideia de transmitir o show para salas de cinema surgiu para contemplar as pessoas que ficaram sem ingresso ao longo da turnê e também para livrá-las dos cambistas. "Ainda não sabemos qual público vamos atingir, mas a expectativa é de que as salas estejam lotadas por fãs mesmo", afirma.

O projeto é comandado pela CineLive, braço da produtora CasaBlanca Online. Para viabilizá-lo, a empresa precisa equipar as salas de cinema com antenas e projetores digitais apropriados para receber o sinal do satélite. As transmissões, antes realizadas apenas para convidados, em eventos fechados, tornaram-se populares com o advento da tecnologia 3D.

Festas

Aos poucos, algumas redes investem também no aluguel de salas para eventos corporativos, como palestras, treinamentos e até festas. De acordo com a necessidade e o perfil do cliente, a UCI, por exemplo, oferece produtos específicos de bonbonnière, como combos com pipoca e refrigerantes, ou kits para coffee break, com pão de queijo, café, leite e sucos.

No caso das apresentações de ópera, os espectadores têm ainda um "extra": debates com profissionais do setor antes e durante a sessão. "São especialistas, como maestros, que ajudam na compreensão do espetáculo", explica Bettina.

Com exceção dos eventos corporativos, qualquer um pode participar. Os ingressos podem ser comprados pela internet. A lista das salas disponíveis é publicada no site da CineLive (www.cinelive.com.br). De acordo com o cinema, é possível escolher o lugar com antecedência.