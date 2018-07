Cinemateca enfrenta crise institucional

Um dos mais importantes do setor cinematográfico do País, o órgão teve seu presidente, Carlos Magalhães, exonerado do cargo em janeiro, pelo novo secretário do Audiovisual, Leopoldo Nunes. Com a saída de Magalhães, se iniciou um processo de auditoria para analisar irregularidades nas contas do órgão nos dez anos de mandato de Magalhães.

Uma nova forma de gestão e contratação de funcionários deverá ser apresentada em breve pelo ministério. Segundo funcionários, a medida, que também trouxe corte de verbas, tem causado retrocesso institucional.

"Nossa capacidade está super reduzida e não há datas para a resolução. Estamos com um quadro funcional de 20 anos atrás. A biblioteca não presta mais atendimento aos sábados. E há uma sala que já está fechada", disse um funcionário. / FLAVIA GUERRA