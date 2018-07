Cingapura investe em obras para se proteger de alta das marés

Na costa leste do país, um dos mais ricos do mundo em termos de renda per capita e onde cada metro quadrado é bastante precioso, carregamentos de areia importada estão sendo usados para elevar a altura de uma praia de 15 quilômetros de extensão e vencer a alta das marés.

Além de buscar evitar danos causados pelas águas, as obras são um esforço para expandir sua economia e sua população. Desde os anos 1960, a área total do país cresceu mais de 20%.

No final de 2011, o governo decidiu que todas as novas construções na região devem ficar 2,25 metros acima do nível recorde da maré, 1 metro a mais que o padrão anterior. Apesar de cara, a medida foi considerada necessária pelo ministro do Meio Ambiente, Vivian Balakrishnan. "É um seguro para o futuro", disse.