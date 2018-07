Cingapura renova contrato com Fórmula 1 até 2017

Havia algumas dúvidas sobre o futuro da corrida, a única do calendário disputada à noite. Mas às véspera de sua quinta edição, o governo de Cingapura disse que havia chegado a um acordo de por mais 5 anos.

O magnata da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, disse que era "mais do que feliz" com a corrida de Cingapura, e prestou homenagem ao "valor" do governo de Cingapura por incorporar em sua agenda a corrida noturna. "Nós todos gostamos de estar aqui. Assim, estaremos por mais cinco anos", disse Ecclestone. "Foi uniciado algo muito popular em todo o mundo."

A corrida foi realizada pela primeira vez em 2008, no circuito de rua de Marina Bay e se tornou um dos grandes eventos do calendário da Fórmula 1, rivalizando com Mônaco e Abu Dhabi para atrair pesos pesados do mundo dos negócios.

Um estudo realizado após a corrida de 2010 indicou que o Grande Prêmio teve impacto de 331,37 milhões de dólares em receitas de turismo nas três primeiras edições. (Reportagem de Patrick Johnston)