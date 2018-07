Cinquenta anos de paixão pelo Vasco

Ofendê-la é o de menos. Pior é falar mal do Vasco. Aí sim Sandra Maria Glória, presidente da torcida organizada Vasguaçu, sai do sério e vira uma fera, capaz de encarar qualquer grandalhão. "Se me provocar com esse negócio de Vasco, xingo mesmo", disse, alterando o tom de voz.

Quadros com fotografias dos ídolos Edmundo e Roberto Dinamite, toalhas de mesa e de banho, e colchas do Vasco, quase tudo em sua casa é decorado com as cores de sua paixão. O toque do celular traz o hino do clube e até a capa da bíblia é enfeitada com um adesivo da cruz de malta.

Chamá-la de fanática é até redundância. "O Vasco é a minha vida." E a sua primeira pele também. Ela exibe duas tatuagens com o escudo do time em cada braço e pensa em fazer o mesmo nas pernas. Um anel e uma pulseira de couro também não deixam dúvida de sua preferência pelo clube do coração.

A devoção é tanta que ela não usa outra camisa que não seja a do Vasco. "Não tenho outra roupa." Mãe de cinco filhos - um já morreu -, ela espalhou desde cedo o amor pela equipe da Colina. Em vez das mantinhas de bebê, todos vestiram "o manto sagrado" ao sair da barriga.

Sandra também descobriu cedo o grande amor de sua vida. Aos 5 anos, levada pelo avô a São Januário, desvendava ali uma paixão eterna e sem limite. "Ninguém é mais Vasco do que eu", gaba-se. "Já casei três vezes e separei por causa do Vasco", conta.

Oriunda de uma geração que via o futebol como esporte de homem, ela enfrentou preconceito não somente pelo apreço ao esporte. Sofreu discriminação também por trabalhar como prostituta quando mais nova. "Era chamada de sapatão", relembrou.

Sandra tem 59 anos, "50 deles de Vasco". "Meus avós fundaram o Vasguaçu há 50 anos e disseram que eu seria a presidente. Viram que eu tinha atitude." Atualmente, a torcida organizada reúne 20 mil sócios e tem sede em Nova Iguaçu (por isso o nome Vasguaçu), na Baixada Fluminense. "Sou líder e sempre gostei do povão."

Das muitas viagens que fez para acompanhar o time País afora, guarda boas e más lembranças. Por três vezes, o ônibus que a conduzia se envolveu em acidente. No último, em 2007, ela fraturou o fêmur e passou um ano na cadeira de roda. Mas, sem abandonar o Vasco, é claro.