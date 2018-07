Cinquenta detentos fogem de Complexo Policial na Bahia

Segundo a polícia, por volta das 6h30, quando um servente, acompanhado de dois policiais, chegavam com o café da manhã, foram rendidos por um grupo de detentos que já haviam cerrado as grades de algumas celas e liberados outros detentos. O grupo de presos estava escondido dentro de um quarto usado como depósito.

Um dos policiais que estava armado teve a clavícula deslocada e sua arma, uma .40, foi roubada, junto com um celular. Os detentos quebraram as janelas da delegacia e fugiram. Holney Batista da Silva, considerado um dos mais perigosos do Complexo, teria planejado a fuga dos detentos e estaria com a arma.

Segundo a Polícia Civil, a 1º Delegacia do Complexo dos Barris tem capacidade para 32 presos e, no momento da fuga, abrigava 77 pessoas. Já a delegacia de entorpecentes, com capacidade de 35 presos, abriga 70 detentos.