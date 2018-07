Cinza de vulcão cancela todos os voos em Buenos Aires

Ontem, tanto a LAN quanto a Aerolíneas Argentinas já tinham sido obrigadas a cancelar embarques e desembarques no aeroporto metropolitano Aeroparque Jorge Newberry e no internacional de Ezeiza.

"Com o objetivo de manter os passageiros informados sobre a evolução da operação dos voos desta segunda-feira, a LAN Argentina atualizará o status de seus voos na página www.lan.com, ou os passageiros poderão nos consultar por telefone pelo 0810-9999-526", disse uma nota da LAN distribuída à imprensa. As demais companhias também estão fornecendo informações por meio da internet.

O vulcão chileno Puyehue-Cordón Caulle entrou em atividade em junho, esparramando grossas camadas de cinzas sobre as províncias argentinas vizinhas ao complexo vulcânico de Neuquén, Río Negro e Chubut, ao sul da Argentina. Os fortes ventos do fim de semana levaram as cinzas aos céus de Buenos Aires. Os caminhos terrestres também estão afetados pela nuvem, que se parece a uma espessa neblina. Os voos em Buenos Aires começaram a ser cancelados no meio da tarde de domingo. O serviço de meteorologia alertou que nos próximos dias o fenômeno se repetirá devido aos fortes ventos previstos.