Cinzas de vulcão cancelam 3 voos da Europa para SP As cinzas do vulcão islandês Eyjafjallajökull, que voltou a interromper o tráfego aéreo europeu no fim de semana, afetam as operações entre a Europa e São Paulo, hoje. Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), foram confirmados três cancelamentos no Aeroporto Internacional de São Paulo (Cumbica), em Guarulhos, na Grande capital paulista.