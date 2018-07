Cinzas de vulcão chileno voltam a prejudicar voos

Em Guarulhos, segundo a Infraero, a Aerolíneas Argentinas cancelou três chegadas de Buenos Aires (01276 às 20h, 01224 às 22h50 e 01248 às 0h30). A TAM Mercosur suspendeu um voo vindo de Assunção, no Paraguai (00705 às 23h25).

Foram comprometidas e suspensas uma partida da LAN Argentina para Buenos Aires (04545 às 18h45), uma da TAM (08044 às 20h25) e duas da Aerolíneas Argentinas (01277 às 20h40 e 01225 às 23h20) com o mesmo destino.

No final da tarde, as companhias LAN, TAM e Gol informaram que não haviam registrado cancelamentos por causa da volta das atividades do vulcão. Apenas a Pluna avisou que cancelou os voos de ida e volta entre as capitais Buenos Aires, na Argentina, e Montevidéu, no Uruguai.

Galeão

De acordo com a Infraero, no Aeroporto do Galeão no Rio, duas chegadas de Buenos Aires (01294 às 20h32 e 01258 às 23h52) e duas partidas (01257 às 20h15 e 01259 às 6h45), já nesta quarta-feira, foram suspensas.

Em comunicado, as companhias Aerolíneas Argentinas e Austral informaram a suspensão das operações até as 18h devido a presença de cinzas vulcânicas no espaço aéreo da região metropolitana de Buenos Aires, na Argentina, e na área dos aeroportos.

Segundo a Aerolíneas Argentinas e a Austral, continuam suspensas as operações de ida e volta para os aeroportos argentinos de Bariloche, Chapelco, Neuquén, Trelew, Viedma e Santa Rosa.