Cinzas de vulcão islandês podem atingir Escócia na terça-feira

O alerta é baseado nas mais recentes previsões meteorológicas para cinco dias, mas está sendo tratado com cautela por causa das incertezas sobre a forma como o vulcão irá se comportar e interagir com o clima.

Os aeroportos islandeses foram fechados no domingo devido ao temor de que as cinzas do vulcão Grimsvotn, que entrou em erupção no sábado, pudessem ameaçar a segurança dos passageiros.

Com os ventos atualmente soprando as cinzas para o norte, as autoridades disseram que havia pouco risco de qualquer interrupção no espaço aéreo europeu ou transatlântico durante as próximas 24 horas.

As companhias aéreas foram instruídas a se preparar para a possível propagação de cinzas até o fim da semana, durante uma conferência com especialistas em meteorologia e funcionários responsáveis pelo espaço aéreo europeu.

As cinzas poderão atingir o norte da Escócia ao meio-dia de terça-feira e outras parte da Grã-Bretanha, oeste da França e norte da Espanha na quinta ou sexta-feira se nada mudar, disseram autoridades climáticas.

Uma porta-voz do Eurocontrol, que coordena os fluxos de tráfego aéreo, não quis comentar o assunto, citando as previsões mais recentes que descartaram problemas nas próximas 24 horas.

(Reportagem de Tim Hepher)