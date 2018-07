Cinzas do vulcão islandês fazem TAM cancelar 2 voos

A nuvem de cinzas lançadas pelo vulcão islandês Eyjafjallajokull prejudicou poucos voos internacionais nos aeroportos brasileiros neste fim de semana. A TAM cancelou apenas dois voos: o de número 8062, que partiria de Milão na noite do sábado com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, e o voo de volta, que partiria hoje pela manhã de Guarulhos, com destino à mesma cidade italiana.

De acordo com a assessoria de imprensa da companhia, os passageiros que iriam para Milão serão acomodados em um voo que sai de Guarulhos neste domingo, às 20h45. De Milão, sairá um avião na terça-feira, às 4 horas (horário local).

A Agência Europeia para a Segurança na Navegação Aérea (Eurocontrol) informou neste domingo esperar que a nuvem de cinzas diminua ao longo do dia, permitindo a reabertura da maioria dos aeroportos fechados no sábado, especialmente na França, na Itália e em Portugal. Na Irlanda, porém, as autoridades preveem que aeroportos locais precisarão interromper as atividades.

No mês passado, nuvens de cinzas vulcânicas vindas da Islândia provocaram o fechamento de aeroportos europeus por seis dias. Mais de 100 mil voos foram cancelados, impedindo o tráfego de 8 milhões de passageiros e causando prejuízos estimados em 2,5 bilhões de euros. Com informações da Dow Jones.