Cinzas vulcânicas atrapalham voos em Porto Alegre As cinzas do vulcão chileno Puyehue-Cordón Caulle chegaram ao Rio Grande do Sul e provocaram o cancelamento de 42 voos com origem ou destino no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, durante a tarde de hoje. A nuvem foi visível na capital gaúcha e região metropolitana, na serra do nordeste e no litoral norte do Estado durante boa parte do dia. Moradores de cidades como Canela, Gramado, Canoas, Osório e Xangri-Lá viram finas camadas de fuligem sobre seus automóveis, casas e terrenos.