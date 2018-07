Cinzas vulcânicas voltam a cancelar voos na Argentina Os dois aeroportos de Buenos Aires cancelaram os voos no final desta tarde por causa da nuvem de cinzas do vulcão chileno Puyehue, que regressou à capital da Argentina. O comitê de crise se encontrava reunido no começo desta noite para avaliar a situação, segundo informou a assessoria de imprensa da Administração Nacional de Aviação Civil da Argentina (Anac).