Cinzas vulcânicas voltam a cancelar voos na Argentina

De acordo com informações da assessoria de imprensa da Aerolíneas Argentinas e Austral Líneas Aéreas no Brasil, seis voos no total já foram cancelados. Três que sairiam da Argentina para o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, um para o Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, e dois para o Aeroporto do Galeão, na zona norte do Rio de Janeiro. Gol e TAM informaram que suas operações estão dentro do horário previsto. Além dos aeroportos de Buenos Aires, os voos estão suspensos também em Bariloche, Chapelco, Neuquén, Trelew, Viedma e Santa Rosa.

A previsão é de que os voos fiquem suspensos até as 20 horas de hoje, mas o porta-voz da concessionária dos aeroportos locais na Argentina, Aeropuertos 2000, Julio Scaramella, informou que "ainda não há prognósticos para a retomada das operações". Ele citou que "o comitê de crise está avaliando as condições dos ventos e do deslocamento das nuvens vulcânicas" e que a decisão de suspender os voos é de cada linha aérea.