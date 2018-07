Circo adaptado a aluno com deficiência recebe prêmio de projeto inovador

Encontrar boas práticas em sala de aula, que inspirem os alunos e também sirvam de referência para outros professores pode parecer uma missão um tanto quanto complicada num sistema educacional historicamente defasado, como o brasileiro. A Fundação Victor Civita, no entanto, vem revelando, há 15 anos, que esse não é um desafio impossível.

O Prêmio Educador Nota 10, promovido pela entidade, destaca anualmente os dez melhores projetos pedagógicos do País, desenvolvidos em turmas da pré-escola ao fim do ensino fundamental. A ideia é premiar docentes que tenham demonstrado práticas inovadoras ao lidar com os temas abordados em classe.

Para avaliar o projeto, uma equipe de especialistas leva em conta o diagnóstico prévio da turma, detalhando o que as crianças já sabiam antes da introdução do assunto de determinada disciplina. O registro do desenvolvimento dos alunos no decorrer do processo e a avaliação do aprendizado também contam.

A edição 2011 teve cerca de 3 mil projetos inscritos, que foram analisados durante dois meses e meio. Entre os prêmios, estão R$ 15 mil para cada educador.

"Existem muitos bons professores e não se vê o trabalho deles. Temos de mostrar isso para que a categoria também se sinta contemplada", afirma Angela Dannemann, diretora executiva da Fundação Victor Civita.

Para a grande vencedora de 2011 - que, além do dinheiro, ganhou uma pós-graduação -, Fernanda de Paula, professora de educação física, a motivação reside simplesmente em gostar do que faz. "O que me deixa feliz é ver os meus resultados em cada uma das crianças", conta ela, que levou atividades de circo para as aulas de uma turma que têm alunos com deficiência.

O gosto por compartilhar conteúdos é outro segredo dos premiados. "O conhecimento não fica em você - ele tem de ser compartilhado", afirma o professor de música Roberto Schkolnick, um dos vencedores do prêmio. O professor de matemática Edson Thó Rodrigues, de João Pessoa (PB), concorda: "Passar conhecimento é mostrar caminhos. De certa forma, a gente está salvando vidas".