Circo de Horrores escolhe nova 'mulher-picles'

O chamado Circo dos Horrores, uma das atrações de um festival da cidade litorânea de Brighton, no sul da Grã-Bretanha, selecionou a sua nova "mulher-picles".

As candidatas ao emprego precisavam ser capazes de entrar em uma garrafa que tem apenas 61 cm de altura por 46 cm de diâmetro.

Depois de avaliar mais de cem candidatas, os organizadores do circo encontraram uma substituta para a atual ocupante do cargo, uma advogada recém-formada que terá que se ausentar do cargo por duas semanas.

O salário é equivalente a R$ 530 por sete horas de trabalho por semana.

A vencedora do processo de seleção afirmou que no começo o trabalho pareceu fácil, mas, lá dentro, com a porta fechada, a sensação é "sufocante e muito calorenta".