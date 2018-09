Circuito Boi Verde premia em Goiás Lote da Fazenda São João do Retiro, em Israelândia (GO), foi o vencedor da 3ª etapa do Circuito Boi Verde de Julgamento de Carcaças, realizada nos dias 19 e 20, em Senador Canedo (GO). A etapa teve 650 animais, de 10 pecuaristas. A fazenda vencedora é da Agropecuária Brumado Ltda., e pertence ao criador Fábio Porto, presidente da Associação Goiana do Nelore.