Circuito cultural leva 640 atrações ao interior de SP

Cada cidade terá um espetáculo por mês. Um dos destaques desta sexta edição do programa será o Grupo 3 de Teatro que vai convidar o público a criar o espetáculo "O Contrato", do inglês Mike Bartlett, com as atrizes Débora Falabella e Yara Novaes. Produzido pela Associação Paulista dos Amigos das Artes (APAA), o circuito tem curadoria dos especialistas Valmir Santos (teatro), Alexandra Itacarambi (dança), Dib Carneiro (infantil), Marina Guzzo (circo) e Pena Schmidt (música).

De acordo com a Secretaria de Estado da Cultura, a meta é ampliar o acesso a bens culturais de qualidade em todas as regiões do Estado e formar público para as diferentes linguagens artísticas. As prefeituras entram com o local e apoio para os espetáculos. Este ano, o circuito inclui cidades de pequeno porte, como Capela do Alto, Miracatu, José Bonifácio e Taquarituba. A programação completa está em www.cultura.sp.gov.br.