Circuito de surf brasileiro quer engajar atletas na conservação

Estão previstas ações para redução do desperdício e utilização racional de materiais, energia e recursos naturais durante a realização do evento. Os resíduos produzidos pela etapa do circuito serão reciclados ou reutilizados por meio de uma cooperativa de reciclagem local. As emissões de CO2 serão neutralizadas com o plantio de árvores em Ubatuba.

Além disso, o Projeto Tamar fará uma ação simultânea de soltura de tartarugas, o chamado "Dia da Volta", no sábado, às 16h30, quando serão devolvidas ao hábitat tartarugas jovens reabilitadas. Estão previstos ainda mutirões de limpeza das praias e um ciclo de palestras. Segundo a organização do evento, a ideia é engajar a comunidade de surfistas na preservação dos ecossistemas marinhos.

CONSERVAÇÃO

Grã-Bretanha criará maior reserva marinha

A Grã-Bretanha vai criar a maior reserva de proteção à vida marinha do mundo, em um raio de cerca de 647 mil km² ao redor do arquipélago de Chagos, área que possui no Oceano Índico. A reserva terá um território maior que o Estado americano da Califórnia. Não será permitida a pesca comercial na reserva, o que poderá trazer problemas para os cerca de 2 mil habitantes de uma das ilhas do arquipélago. Espera-se, no entanto, que a região se torne um território importante para a preservação de recifes de coral e de 60 espécies de animais ameaçadas de extinção.

ONG

Sea Shepherd propõe boicote a encontro

A ONG Sea Shepherd, que defende a preservação da vida marinha, propõe um boicote à Conferência da Biodiversidade que será realizada em outubro em Nagoya, no Japão. Segundo o capitão Paul Watson, fundador da ONG, o Japão é um dos países que menos têm interesse em preservar a biodiversidade marinha, pois o é um dos que mais caça baleias e refutou a proibição do comércio de atum azul, espécie ameaçada.

COOPERAÇÃO

Crédito para energia limpa deve crescer

O Banco do Japão para a Cooperação Internacional (JBIC, na sigla em inglês) vai fornecer US$ 5,3 bilhões em financiamentos nos próximos três anos para iniciativas internacionais para combater o aquecimento global. O JBIC pretende apoiar a exportação de tecnologia japonesa para países em desenvolvimento. / ANDREA VIALLI, com REUTERS

Faça a sua parte

Evite usar cúpulas escuras em lustres e luminárias de mesa. Elas diminuem a eficiência da lâmpada, exigindo maior consumo de energia.