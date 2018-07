Circulação da linha 7 da CPTM é parcialmente retomada

Os trens da Linha 7-Rubi (Luz - Francisco Morato) da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) voltaram a circular parcialmente por volta das 11h30 desta segunda-feira, 9, entre as estações Botujuru e Jundiaí. De acordo com a CPTM, as composições voltaram a circular por apenas uma das vias, após a interrupção do serviço desde as 18 horas de domingo, devido às chuvas que atingiram a região de Campo Limpo Paulista. A forte chuva retirou as pedras que ficam embaixo dos trilhos, prejudicando a passagem dos trens nos trechos entre as estações Botujuru e Campo Limpo Paulista e entre Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista. Os técnicos da companhia continuam trabalhando para que a segunda via seja liberada o quanto antes. Mesmo com a retomada da operação no trecho, o Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (Paese) continua mantido. E também por causa das chuvas, cerca de 200 mil pessoas continuavam sem água na região, após a Estação de Tratamento de Água da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) ser inundada. Segundo a Sabesp, o centro de tratamento foi atingido pela inundação, causando perdas de materiais e equipamentos. Cerca de 100 técnicos da empresa estão no local e já efetuaram a troca de alguns equipamentos, mas ainda não há previsão pra o total restabelecimento do fornecimento da água para os municípios de Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista.