Circulação de trens da CPTM e metrô volta ao normal A circulação dos trens do Metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) voltou ao normal, após problemas apresentados no começo da manhã. Segundo nota da CPTM, a circulação de trens na Linha 9 - Esmeralda (Osasco-Grajaú) foi normalizada às 8h10. Por conta de um defeito no sistema de energia, os trens da Linha 9 circularam por uma única via, entre as estações Granja Julieta e Santo Amaro. Os usuários foram orientados pelo sistema de som das estações e dos trens.