Circulação de trens da CPTM sofrerá mudanças A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) adotará esquema diferenciado de circulação neste final de semana, sábado e domingo, em quatro de suas seis linhas, para manutenção e obras programadas. No sábado, na linha 12 (Brás/Calmon Viana), o intervalo passará de 12 para 15 minutos em função das obras na futura estação Jardim Romano. A circulação também sofrerá alteração na Estação Itaim Paulista. Os usuários, que seguirem viagem no sentido Calmon Viana, terão de mudar de composição na mesma plataforma. No domingo, na linha 8 (Júlio Prestes/Itapevi), haverá obras na rede aérea e manutenção na via permanente. Na rede aérea, as obras acontecem na região da estação Osasco. Por isso, os trens só circulam entre Presidente Altino e Grajaú, não obedecendo a paradas em Osasco. Em Presidente Altino, os trens chegam e partem da plataforma 3. As obras de manutenção na via permanente irão interditar um trecho de uma das vias, entre as estações Jardim Belval e Jandira. Nesse trecho, os trens circularão por via única. O intervalo mudará de 15 para 20 minutos.