Circulação de trens da CPTM volta ao normal A circulação dos trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) na Linha 7-Rubi voltou a operar normalmente por volta das 9 horas, segundo a assessoria da empresa. O trecho entre as estações Francisco Morato e Baltazar Fidélis ficou interditado após um acidente com uma viga, que caiu sobre a rede aérea de alimentação elétrica das composições durante a madrugada. Segundo informações da CPTM, às 7h50 foi liberada a plataforma no sentido Luz, atingida pela viga de 13 metros de extensão e oito toneladas que estava sendo manipulada por funcionários da prefeitura de Francisco Morato. Com a liberação, os trens estavam utilizando a plataforma alternadamente nos dois sentidos, continuando a viagem pela via normal. Com a liberação, o tempo de intervalo entre as composições voltou aos sete minutos usuais, segundo a CPTM. A plataforma do outro sentido deve ser liberada até o fim da manhã, segundo previsão da CPTM.