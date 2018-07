Circulação de trens do metrô de SP volta ao normal A circulação de trens na linha 3 (Vermelha) da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) já voltou ao normal. Uma falha em um equipamento de via prejudicou as operações das 5h16 às 8h10 de hoje. De acordo com a assessoria de imprensa do Metrô, por conta do problema, ocorrido perto da estação Pedro II, as composições operaram com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas estações.