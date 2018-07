Circulação de trens do metrô de SP volta ao normal A circulação dos trens da Linha 3 (Vermelha) da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) voltou a circular normalmente hoje às 7h10, segundo a Assessoria de Imprensa do Metrô. Uma falha no equipamento de via localizado próximo à estação Bresser/Mooca obrigou as composições a circularem com velocidade reduzida no começo da manhã no sentido Palmeiras/Barra Funda, entre as estações Corinthians/Itaquera e Bresser/Mooca.