Circulação de trens em ramal é normalizada no RJ

Segundo a concessionária SuperVia, empresa responsável pelo transporte, parte deles seguiu viagem na composição seguinte, mas um grupo ocupou a linha férrea. O ato impediu a circulação de trens no trecho. Durante o período, a circulação no ramal foi realizada entre as estações da Central do Brasil e Agostinho Porto. O Núcleo de Polícia Ferroviária foi acionado e liberou a via férrea. Em nota, a SuperVia reconheceu "que ainda tem muito a melhorar na prestação do serviço" e afirmou estar investindo na aquisição e modernização de trens.