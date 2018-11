Circulação de trens na Linha 9 da CPTM é normalizada

SÃO PAULO - A circulação de trens na Linha 9-Esmeralda da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) foi normalizada por volta das 11h30 de hoje. Desde às 8h15, as composições trafegaram com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas estações.

Segundo a companhia, no horário foi detectado um problema no sistema de alimentação dos trens entre as estações Cidade Jardim e Hebraica-Rebouças. Equipes da CPTM estiveram no local para fazer os reparos necessários.