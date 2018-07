Por volta das 8h50, um trem que seguia para Grajaú apresentou problema de tração, na estação Ceasa, na zona oeste de São Paulo. Os usuários desembarcaram da composição e o trem foi rebocado para Osasco, de acordo com a empresa. Por conta da retirada do trem, a circulação entre as estações Ceasa e Osasco foi interrompida.