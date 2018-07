Circulação de trens no Rio é normalizada em 2 ramais A circulação das composições da Supervia Trens Urbanos, no Rio, foi normalizada em dois ramais, Saracuruna e Belford Roxo, a partir das 16 horas desta quarta-feira, 22, de acordo com a concessionária. A circulação estava interrompida desde as 5h15. Nos outros três ramais (Santa Cruz, Japeri e Deodoro), a circulação é parcial, entre as estações terminais e a São Francisco Xavier.