Circulação de trens segue com problemas no Rio A circulação de trens no ramal Saracuruna, no Rio de Janeiro, continuava prejudicada às 10h30 desta manhã. Às 5 horas, uma composição que fazia o trajeto Saracuruna-Central do Brasil apresentou problema operacional na estação de Parada de Lucas. Segundo a concessionária SuperVia, o serviço foi afetado por causa do furto de 60 metros de cabos nas proximidades da estação de Parada de Lucas.