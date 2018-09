Circulação de trens volta ao normal na Linha 5 do Metrô

SÃO PAULO - A circulação dos trens da Linha 5 - Lilás da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) voltou ao normal por volta das 6h30 desta manhã, segundo a assessoria da empresa. Uma falha de transmissão de alimentação elétrica na rede elevada da linha deixou, desde às 4h40, apenas uma das vias em funcionamento entre as estações Vila das Belezas e Capão Redondo, causando um intervalo maior entre as composições.

Por volta das 7h30, técnicos estavam no local para averiguar o que causou o problema. Nesse horário, todas as linhas do Metrô operavam normalmente. O Plano de Apoio Entre Empresas Frente a Situações de Emergência (Paese) já havia sido desativado, e as linhas integradas da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) operavam nos terminais habituais do Metrô.