Circulação de trólebus volta ao normal na zona leste A circulação dos trólebus de três linhas que passam pela Avenida Mateo Bei, na região de São Miguel, na zona leste de São Paulo, voltou ao normal às 8h20 de hoje. Segundo a São Paulo Transporte S/A (SPTrans), a circulação dos veículos foi interrompida por volta das 7 horas, em consequência do rompimento da fiação da rede, na altura do número 838. Não há informação sobre o que teria causado o rompimento. Os passageiros desembarcaram do trólebus e pegaram ônibus movidos a diesel, segundo a SPTrans.