Circulação do metrô no Rio é interrompida por 16 min A circulação dos trens da Linha 2 Pavuna-Estácio, no Rio de Janeiro, ficou interrompida no começo da manhã por 16 minutos, das 5h55 às 6h11. Um trem passou por cima de uma placa de trânsito jogada nos trilhos, entre as estações do Engenho da Rainha e Tomás Coelho. A composição ficou avariada e teve que ser removida para manutenção. Os passageiros desembarcaram na estação Tomás Coelho. Ninguém se feriu. Por conta do incidente, a circulação dos trens operava com intervalos maiores do que o normal, até por volta das 7 horas, quando foi normalizada.