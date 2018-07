Ciretran de Ferraz-SP ficou 2 anos sem fiscalização

A falta de fiscalização e de controle no Departamento Estadual de Trânsito (Detran) permitiu que a Circunscrição Regional de Trânsito de Ferraz de Vasconcelos permanecesse de janeiro de 2006 a março de 2008 sem prestar contas sobre as carteiras de habilitação expedidas. Foi justamente nesse período que, segundo investigações do Grupo de Atuação Especial e Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), uma quadrilha se apoderou da Ciretran e passou a vender carteiras a candidatos a motorista de todo o País. Veja também: Detran terá estrutura para fiscalizar Ciretrans Órgão abre 310 inquéritos para apurar esquema A omissão da unidade de Ferraz em prestar contas não lhe causou qualquer problema com as autoridades superiores de trânsito do Estado. A máfia, então, pôde trabalhar sem ser incomodada até o esquema fraudulento ser desbaratado, em junho, pela Operação Carta Branca, feita pelo Gaeco e pela Polícia Rodoviária Federal. A prova do descontrole na Divisão de Controle do Interior do Detran, responsável por receber as prestações de contas, está documentada em 40 páginas de um dossiê reunido pelos promotores do Gaeco de Guarulhos. O decreto estadual que criou o órgão em 1979 determina que a divisão tenha uma seção de controle de multas, licenciamentos e habilitações expedidas pelas 344 Ciretrans do Estado. Apesar disso, em ofício enviado ao Gaeco em 14 de agosto, o diretor do Detran, delegado Ruy Estanislau Silveira Mello, admite que a "seção detentora de tal atribuição não dispõe de delegado designado para analisar as prestações de contas". No dossiê constam 30 páginas só com os registros dos computadores do Detran sobre Ferraz, nos quais se lê no campo reservado para "a conta do mês" que ela "não foi declarada". O Gaeco decidiu apurar as responsabilidades. Eles querem saber que tipo de punição devia ter sido aplicada e qual a razão de isso não ter ocorrido. Para os promotores é certo que, se o sistema de controle funcionasse, teria sido mais difícil para a máfia montar o megaesquema de fraude em Ferraz. Ao mesmo tempo, em razão da investigação dos promotores, o Detran enviou o caso à Corregedoria da Polícia Civil. A falta de prestação de contas da Ciretran de Ferraz fez com que o Detran não tivesse idéia do que estava acontecendo no órgão. Das 4.506 carteiras expedidas naquela cidade em 2005, a unidade passou para 15.996 em 2007 e já havia expedido 9.411 até 8 de maio de 2008. O crescimento vertiginoso fez com que a cidade de Ferraz se transformasse na segunda maior responsável pela emissão de CNHs no Estado - perdia apenas para São Paulo. Além da venda de carteiras para pessoas de outros Estados, os promotores do Gaeco encontraram todo tipo de fraude na unidade de Ferraz. Ali, os candidatos a motorista não precisavam comparecer para fazer exames teóricos ou práticos, que eram preenchidos pelos próprios funcionários da Ciretran. Eles não precisam saber ler, escrever e nem mesmo tinham necessidade de ter condições físicas para obter a licença ou a carteira definitiva.Bastava pagar. Nem mesmo os exames médico e psicológico eram feitos. Nas aulas dos Centros de Formação de Condutores (CFCs), os candidatos tinham a opção de não comparecer. Para tanto, a presença deles, que devia ser provada passando o dedo em um leitor eletrônico de digital, era registrada por meio de dedos de silicone. As investigações mostraram que policiais, despachantes, donos de auto-escola, médicos e psicólogos se uniram em uma quadrilha para vender por até R$ 1,5 mil cada CNH. O bando é suspeito de corromper uma equipe da Corregedoria do Detran. O grupo planejou ainda comprar a Ciretran de Ferraz para entregá-la a policiais de confiança da máfia. As investigações levantaram suspeitas contra outras 38 Ciretrans no Estado - a chefia de 14 delas foi alterada pelo Detran. No total, as investigações sobre a Ciretran de Ferraz fizeram com que 29,4 mil CNHs fossem bloqueadas. Destacada em junho para a direção da Corregedoria do Detran, a delegada Maria Inês Trefiglio Valente determinou a abertura de processos administrativos contra 24 auto-escolas, 40 médicos e 35 psicólogos supostamente envolvidos nas fraudes em Ferraz. Na semana passada, a delegada deixou o cargo. A direção do departamento informou ser apenas uma medida administrativa, mas seus colegas relatam conflitos internos como a causa da saída. var keywords = "";