Ciro Gomes cobra posição do PSB sobre candidatura à Presidência

"Jamais imaginei, após 30 anos de vida pública, viver uma situação política como a em que me encontro. A pouco mais de 60 dias do prazo final para as convenções partidárias que formalizam as candidaturas às eleições gerais de 2010, não consigo entender o que quer de mim o meu partido --o Partido Socialista Brasileiro", disse Ciro em artigo publicado em seu site.

O deputado, em terceiro lugar nas pesquisas eleitorais, argumenta que existe um universo de cerca de 15 milhões de brasileiros que pretendem votar nele para presidente.

Na mais recente pesquisa Datafolha, Ciro tinha 11 por cento de intenção de voto, índice similar às duas sondagens anteriores do instituto, mas ainda muito distante de José Serra (PSDB), que aparecia com 36 por cento, e de Dilma Rousseff (PT), com 27 por cento. Marina Silva (PV) tinha 7 por cento.

No artigo, Ciro voltou a criticar a disputa centrada no PSDB e no PT. "É fato notório o mal que faz ao Brasil esta polarização amesquinhada, porém mutuamente conveniente, entre o PT e o PSDB", afirmou.

Em uma incógnita que se arrasta desde o ano passado, Ciro afirma que não desiste da intenção de concorrer.

"Tenham meus companheiros (de partido) clareza: eu não desisto! Considero meu dever com o Brasil, lutar até o fim. Se for derrotado, respeito. Mas amanhã algum brasileiro mais atento dirá que alguns não se omitiram quando se quis tirar o povo da jogada."

Dentro da base de partidos aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, da qual o PSB faz parte, a definição da situação de Ciro depende de uma análise que leve em conta a influência de sua candidatura na disputa. A incerteza é se Ciro competiria com Dilma ou retiraria votos de Serra.

(Reportagem de Carmen Munari)