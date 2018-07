Ciro vai à TV hoje como alternativa à polarização

"Ciro vai defender que o debate sobre o futuro do País tem de ter mais pluralidade", disse Carlos Siqueira, primeiro-secretário nacional do PSB e um dos coordenadores do programa, que vai ao ar às 20h no rádio e às 20h30 na TV.

Estrela da peça, Ciro deve conduzir o programa por duas linhas: reconhecerá os avanços do governo Luiz Inácio Lula da Silva, do qual é aliado, mas dirá que há problemas que precisam ser enfrentados. "Ciro tem papel destacado e será o condutor do programa e se posicionará quanto ao que é necessário ao futuro do País", diz Siqueira.

O deputado vai dividir os dez minutos do programa com os três governadores do partido, Eduardo Campos (PE), Cid Gomes (CE) e Wilma de Faria (RN), que mostrarão suas realizações e o modo pessebista de governar. Os dois primeiros são candidatos à reeleição e, Wilma, ao Senado. "Queremos mostrar as políticas sociais como vetor de desenvolvimento", afirma o primeiro-secretário.

Ciro tem insistido em concorrer à Presidência e diz que só um pedido do PSB poderá fazê-lo desistir. Sua aparição como personagem principal do programa reforça a ideia de que o PSB ainda não decidiu se o apoia na corrida presidencial ou se o convence a concorrer ao governo de São Paulo.