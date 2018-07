Cirque du Soleil santista faz apresentação fraquinha no MS

Todos os artistas estiveram presentes e, pela primeira vez na temporada, o time entrou com três atacantes, Neymar, André e Robinho, para eliminar o jogo de volta da Copa do Brasil. O Cirque du Soleil santista, analogia feita pelo presidente Luís Álvaro de Oliveira Ribeiro, não mostrou tanto brilho e quem comemorou foi o modestíssimo Naviraiense, do Mato Grosso do Sul. Apesar da vitória dos paulistas por 1 a 0, em Campo Grande, haverá o confronto de volta, no dia 10, na Vila Belmiro.

A noite histórica para o Naviraiense rendeu R$ 80 mil ao clube, valor pago pelos patrocinadores, que vão repetir o prêmio na partida de Santos. "Jogamos de igual para igual, comemoramos o 1 a 0 pelo valor do adversário", comemorou o técnico Paulo Resende, no fim da partida.

A torcida local, mais empolgada em ver os craques adversários, não se decepcionou. O Santos teve boa atuação no primeiro tempo, com toques rápidos e leveza sobre o gramado. Era só Robinho tocar na bola para o público vibrar. No entanto, a jogada do gol foi simples, sem firulas. Após cobrança de falta, o meia Marquinhos subiu sozinho para marcar de cabeça, no fim do jogo.

O artilheiro do Naviraiense é o atacante Cristiano, que trabalhava como servente de pedreiro. Não foi bem. A defesa, contudo, foi a verdadeira muralha, capaz de anular os vários lances do Santos, com passes de calcanhar e bicicleta.

Além disso, os jogadores, quase todos no campo de defesa, se defenderam como puderam, com faltas, muitas delas não marcadas pelo juiz, e catimba. Deu certo. "Nosso objetivo era fazer o segundo jogo", disse o goleiro Aldo.

De acordo com o técnico Dorival Junior, um dos culpados foi o gramado - o time até havia pedido para cortar a grama durante reconhecimento do estádio. Dorival pediu ao elenco, no intervalo, que jogasse com mais inteligência no segundo tempo. Acostumado a espetáculos neste início de ano, o Santos não lamentou tanto o resultado. "Não conseguimos eliminar o outro jogo, mas pelo menos ganhamos", declarou Marquinhos, o autor do gol.

Na tarde de ontem a tarde, o Santos anunciou quatro reforços para o elenco: os atacantes Marcel e Zezinho, o lateral-esquerdo Alex Sandro e o volante Rodriguinho. Os jogadores podem disputar o a Copa do Brasil e o Campeonato Paulista -o prazo de inscrição termina hoje.

Entre eles, o que tem mais chance de ser aproveitado logo é o lateral-esquerdo Alex, de 19 anos, formado nas categorias de base do Atlético-PR.

O Santos volta a campo no domingo para enfrentar o Corinthians, na Vila Belmiro.