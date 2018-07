Cirurgia de Kennedy foi um 'sucesso'

A cirurgia para a retirada de um tumor maligno do cérebro do senador americano Edward Kennedy foi um sucesso, segundo informou o médico dele nesta segunda-feira. O médico Allan Friedman afirmou que a operação de três horas de duração, realizada no centro médico da Duke University, na Carolina do Norte, "cumpriu nossos objetivos". O senador pelo Estado de Massachusetts, de 76 anos, teve o tumor diagnosticado no mês passado, depois de um ataque. O irmão mais novo do presidente John Kennedy agora terá que passar por quimioterapia e tratamento com radiação. Friedman, o chefe do departamento de neurocirurgia do hospital, disse que seu paciente permaneceu acordado durante a cirurgia e não deve sofrer seqüelas neurológicas permanentes. Melhor opção Antes do procedimento, Teddy, como é conhecido, divulgou um comunicado dizendo que ele e sua mulher haviam "decidido que a melhor linha de ação para meu tumor cerebral é cirurgia localizada seguida por quimioterapia e radioterapia". "Depois de completar o tratamento, estou ansioso por voltar ao Senado americano e fazer tudo o que puder para ajudar a eleger Barack Obama presidente." O segundo senador mais antigo dos Estados Unidos, Kennedy tem sido um cabo eleitoral ativo do senador Obama em sua campanha para ser o candidato presidencial do Partido Democrata. O senador Teddy Kennedy deve permanecer no hospital por uma semana, em recuperação, antes de começar o tratamento com radiação e quimioterapia no Hospital Geral de Massachusetts. Em sua declaração, o senador disse que estava "profundamente agradecido" às pessoas de Massachusetts e seus amigos e colegas pelo apoio. Kennedy foi eleito senador por Massachusetts pela primeira vez em Novembro de 1962 - pouco depois de ter completado 30 anos de idade, pré-requisito para entrar no Senado - para substituir o irmão dele, que havia sido eleito presidente em 1960. Desde então, ele foi reeleito sete vezes. Clã poderoso Nascido em uma família católica de origem irlandesa, rica e poderosa, filho de Joseph Kennedy, Edward "Teddy" Kennedy se tornou o chefe do clã depois da morte de seus três irmãos mais velhos. O irmão mais velho, Joseph Jr, foi morto enquanto pilotava um caça bombardeiro durante a Segunda Guerra Mundial. John foi assassinado enquanto era presidente, em 1963, e Robert foi morto a tiros quando concorria à presidência, em 1968. Edward chegou a concorrer à presidência com o então presidente Jimmy Carter em 1980, mas perdeu as eleições. O filho dele, Patrick J. Kennedy, é membro do Congresso americano. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.