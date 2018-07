Cirurgia para mudar sexo será incluída esse mês no SUS O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, anunciou hoje que ainda este mês assinará uma portaria incluindo no Sistema Único de Saúde (SUS) as cirurgias de mudança de sexo. A informação foi dada por Temporão ao chegar na noite de hoje para participar da 1ª Conferência Nacional de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais, que terá a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ministro da Saúde afirmou que, como se trata de uma cirurgia complexa e delicada, será realizada, num primeiro momento, em centros de referência no Rio, São Paulo e Minas Gerais. "A medida obedece a um princípio de humanização e atende a uma demanda social. A portaria será um passo a mais na consolidação desse caminho", afirmou.