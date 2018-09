Cirurgia reconstrói nariz de cabeleireira destruído por anos de aspiração de fios

Edwina Phillipson agora usa máscara durante o trabalho

Uma cabeleireira britânica teve de reconstruir o nariz após anos de danos causados pela entrada de minúsculos fios de cabelo em suas narinas.

Edwina Phillipson, 51, disse que ficou com uma ferida aberta de tanto coçar o nariz irritado.

Quando o ferimento infeccionou, a cabeleireira teve de se submeter a uma operação para reconstruir o septo nasal.

"Quando você tem alguma coisa que incomoda dentro do nariz, a tendência é coçar e por o dedo dentro para tirar os pelos, o que pode resultar em uma ferida aberta. Foi o meu caso", contou Phillipson.

Ela disse que o problema começou há 12 anos e que, por três anos, teve um buraco no nariz em consequência da irritação.

A cirurgia para reparar o órgão utilizou cartilagem da orelha da cabeleireira.

Após a operação, Phillipson recomendou a outros profissionais da atividade que usem máscaras de proteção.

Ela própria contou que está usando uma máscara cirúrgica para evitar que os fios voltem para o nariz.

"Se eu soubesse disso quando era mais jovem, teria me precavido para que não ocorresse", disse a mulher, que está na atividade há 35 anos.

Segundo Phillipson, o maior perigo está em fazer barbas, por causa do minúsculo tamanho dos pelos e a proximidade do profissional do rosto do cliente.

"Não quero crer que eu seja a única barbeira que já teve esse problema", afirmou.