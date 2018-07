Cirurgia retira pedras da barriga de raro kiwi branco

Um raro kiwi branco de apenas seis meses de idade sobreviveu a operações para retirar pedras de sua barriga, na Nova Zelândia.

Cerca de uma semana atrás, funcionários do Centro de Vida Selvagem Pukaha Mount Bruce notaram que Manukura não estava se alimentando.

Um exame de raio-x revelou que duas pedras grandes estavam obstruindo o sistema digestivo da ave.

Em duas cirurgias diferentes, veterinários no hospital de Wellington usaram raio laser para quebrar as pedras e as retiraram da barriga de Manukura usando endoscopia.

Cativeiro

Funcionários disseram que houve um momento tenso durante os procedimentos, quando o coração do pequeno kiwi passou a bater mais devagar, mas Manukura sobreviveu e está se recuperando isolado dos outros animais.

Kiwis são a ave-símbolo da Nova Zelândia e, como outras aves, podem engolir pedras para ajudar em sua digestão.

Segundo os especialistas, no entanto, Manukura escolheu pedras grandes demais.

O filhote é um de 13 kiwis a nascer em cativeiro no centro de Pukaha Mount Bruce este ano.

A direção do local acredita que ele seja o primeiro kiwi branco a nascer em cativeiro no mundo.

O nome Manukura - que quer dizer aquele de status importante - foi escolhido pela comunidade indígena local Rangitane o Wairarapa. Os idosos do grupo veem a ave como um sinal de um "novo começo". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.