Cirurgia termina e Nayara deve ter alta no fim da tarde O procedimento cirúrgico na boca da adolescente Nayara Rodrigues da Silva, de 15 anos, realizado no Centro Hospitalar de Santo André, terminou por volta das 10h40, segundo informações do hospital, e a previsão é que a garota tenha alta no final da tarde de hoje. Por volta das 9h30, a barra colocada na última sexta-feira para a sustentação dos dentes já havia sido retirada. Um outro aparelho ortodôntico mais simples foi colocado para que a adolescente possa continuar o tratamento em casa. O dente que ela havia perdido por conta do tiro que atingiu seu rosto também foi implantado. Nayara foi atingida por um tiro no rosto na sexta-feira após ficar refém de Lindemberg Alves, ex-namorado de sua amiga Eloá Cristina Pimentel, em Santo André, no Grande ABC Paulista. A diretora do Centro Hospitalar de Santo André, Rosa Maria Aguiar, afirmou ontem que a adolescente estará apta a prestar depoimento à Polícia Civil assim que tiver alta. A declaração foi feita em entrevista coletiva na manhã de ontem, após reunião na noite anterior com policiais do Instituto de Criminalística (IC).