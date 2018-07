Cirurgião e escritor Hosmany anuncia nova fuga da prisão

O cirurgião plástico, escritor e presidiário Hosmany Ramos convocou jornalistas para anunciar, nesta sexta, 2, que "provavelmente" não voltará à cadeia após o fim da saída temporária de Natal e ano-novo. Na ocasião, segundo comunicado enviado por um assessor de imprensa, vai "denunciar a corrupção do sistema carcerário". A fuga anunciada seria um protesto contra as más condições da prisão e envolveria o medo de ser morto após as denúncias. A nota enviada à imprensa nesta quinta informa que Hosmany estaria "consciente do radicalismo de sua decisão", mas considera que a "Penitenciária de Valparaíso (onde está preso em regime semiaberto) é um verdadeiro inferno", onde não consegue "ler e escrever". A entrevista foi marcada no Hotel Mercure, mas até a noite desta quinta não havia reserva, segundo funcionários do local. Preso em novembro de 1981, Hosmany foi condenado a 53 anos de prisão pelo assassinato de dois cúmplices - o piloto Joel Avon e o estelionatário Firmiano Angel -, por roubo de aviões e contrabando de carros importados. Era, então, um cirurgião plástico bem-sucedido, assistente de Ivo Pitanguy. De acordo com a nota enviada por seu suposto assessor, "era um médico famoso e intelectual refinado, quando, de repente, por razão que nem ele mesmo consegue explicar, viu-se do outro lado da lei".